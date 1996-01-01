О компании О компании

Данфосс официальный сайт реализовывает продукцию и оборудование от компании "Альфа Гидравлика". Наша компания с 1996 года находится на рынке гидравлического оборудования. Мы являемся официальным дистрибьютором и сервисным партнером компании Danfoss — ведущего мирового производителя гидравлического оборудования и электронных компонентов для систем управления гидравликой. Нашими клиентами являются заводы, обслуживающие организации, сервисные компании, а также пользователи техники. Мы работаем не только с покупателями из России (от Калининграда до Владивостока), но и с покупателями из стран СНГ. Технические специалисты с профильным высшем образованием и большой опыт работы с продукцией Danfoss позволяют нам заниматься не только поставками оборудования, но и разработкой гидроприводов и систем управления гидравликой.