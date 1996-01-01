Мытищи, ул. Семашко, 10к1
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Поставки оборудования Danfoss

Преимущества

Преимущества
Качество
Поставляем только оригинальную продукцию Danfoss
Опыт
Работаем с гидравликой и электроникой более 20 лет
Склад
Держим на складе наиболее востребованное оборудование

Наши услуги

Наши услуги
Все услуги

Пуско-наладка и диагностика гидроприводов

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Сборка секционных гидрораспределителей PVG

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Разработка и модернизация гидросистем мобильных машин и установок

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Разработка автоматических систем управления гидроприводом

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Каталог

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О компании

О компании
Данфосс официальный сайт реализовывает продукцию и оборудование от компании "Альфа Гидравлика". Наша компания с 1996 года находится на рынке гидравлического оборудования. Мы являемся официальным дистрибьютором и сервисным партнером компании Danfoss — ведущего мирового производителя гидравлического оборудования и электронных компонентов для систем управления гидравликой. Нашими клиентами являются заводы, обслуживающие организации, сервисные компании, а также пользователи техники. Мы работаем не только с покупателями из России (от Калининграда до Владивостока), но и с покупателями из стран СНГ. Технические специалисты с профильным высшем образованием и большой опыт работы с продукцией Danfoss позволяют нам заниматься не только поставками оборудования, но и разработкой гидроприводов и систем управления гидравликой.
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